हैदराबाद का गणेश भक्त बना रहा नए रिकॉर्ड, गणपति की कलाकृतियों का 58,000 से ज्यादा संग्रह - GANESH CHATURTHI 2025 IN HYDERABAD

By PTI

Published : August 30, 2025 at 11:51 AM IST

1 Min Read

तेलंगाना में हैदराबाद के पाबसेट्टी शेखर की उपलब्धि रिकॉर्ड तोड़ है. उन्होंने अपने घर में भगवान गणेश की थीम वाली 58 हजार से ज्यादा कलाकृतियों का संग्रह किया है. गणपति के प्रति भारी आस्था रखने वाले शेखर ने बचपन से ही संग्रह शुरू कर दिया था. करीब पांच दशक के बाद उनका संग्रह विशाल हो गया है. इसके लिए उन्हें 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा 15 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. अब शेखर का लक्ष्य अपना संग्रह एक लाख तक पहुंचाने का है. इस सुव्यवस्थित और सूचीबद्ध संग्रह में धातु और लकड़ी जैसे सामानों से बनी गणेश प्रतिमाएं शामिल हैं. इनका आकार उंगली के बराबर से लेकर चार फुट तक है. ये संग्रह भारत और 39 देशों से जुटाई गई है. इसमें पचास पैसे का वो सिक्का भी शामिल है, जिसपर गणेश जी की तस्वीर है. इसे शेखर ने किशोरावस्था में शिरडी से खरीदा था. उन्होंने एक खूबसरत मूर्ति एक लाख रुपये में थाईलैंड से खरीदी थी. शेखर के संग्रह से विश्व विनायक नाम की एक पांडुलिपि तैयार हुई है. वे दो हजार पृष्ठों की पांडुलिपि को दान के लिए प्रकाशित करना चाहते हैं.

गणेश चतुर्थी 2025हैदराबाद में गणेश चतुर्थी 2025गणपति का 58000 से ज्यादा संग्रह58000 COLLECTION OF GANPATIGANESH CHATURTHI 2025 IN HYDERABAD

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

