मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 20, छिंदवाड़ा में अब तक 17, बैतूल में 2, पांढुर्ना में 1 मासूम ने तोड़ा दम - DEATH TOLL OF CHILDREN
Published : October 8, 2025 at 9:03 PM IST
मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में अब तक 20 बच्चों की मौत कफ सिरप से हो चुकी है. छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 2 और पांढुर्ना में 1 मासूम दम तोड़ चुका है. बच्चों की मौत के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है. इंदौर के सांवेर रोड पर ARC दवा कंपनी के प्लांट पर छापे मारे गए. यहां ड्रग कंटोलर जनरल ऑफ इंडिया की टीम को फंगस वाला पानी मिला. जिससे कफ सिरप तैयार की जा रही थी. ये सिरप गंदे डिब्बे में रखी हुई थी. इस गंदी और बदबूदार सिरप को बोतलों में भरा जा रहा था.
इधर छिंदवाड़ा पहुंचे मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. बच्चों की मौत की जांच में देरी की वजह भी बताई. दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मासूमों की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को देश के बेहतर अस्पतालों में इलाज के लिए भेजना चाहिए.
डिप्टी सीएम ने बच्चों की मौत पर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटा दिया. वहीं पांच बच्चों का इलाज नागपुर के अलग-अलग अस्पताल में चल रहा है.जहां पर प्रशासन की टीमें उनके परिजनों के साथ लगातार संपर्क में हैं.