तेलंगाना: पलवांचा में 13वीं सदी के मोक्ष वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार, 90 फीसदी काम पूरा - 13TH CENTURY KAKATIYA ERA TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 16, 2025 at 10:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडम जिले के पलवांचा में मोक्ष वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कभी घनी झाड़ियों के बीच उपेक्षित था. अब मंदिर का पुराना वैभव फिर सामने आ रहा है. 13वीं सदी के काकतीय काल के मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया जा रहा है. इसका लगभग 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. मंदिर का जीणोद्धार श्यामला गोपालन फाउंडेशन करीब 40 करोड़ रुपये लागत से कर रहा है. इसका मकसद विरासत का संरक्षण करना और मंदिर की काकतीय काल की भव्यता को सामने लाना है. जीर्णोद्धार के काम में काकतीय राजवंश के मूल आयामों और स्थापत्य शैली को प्रमुखता दी जा रही है. साथ ही तिरुपति से प्रेरित वकुलमथ और भुवराह स्वामी को समर्पित दो नए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि फाउंडेशन ने जीर्णोद्धार को एक पवित्र मिशन के रूप में लिया है. साथ ही उनके गांव के विकास में भी मदद कर रहा है. फाउंडेशन को उम्मीद है कि वो पूर्व अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस को मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा. ये उनकी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि होगी. इससे तेलंगाना और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बीच भावनाओं का मजबूत पुल विकसित होगा. पूरा होने के बाद ये मंदिर काकतीय युग के विष्णु मंदिर के रूप में सामने आएगा, जो अपनी स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत के साथ भविष्य का सफर तय करेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

13वीं शताब्दी का काकतीय मंदिरपलवांचा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरPALWANCHA TELANGANAमोक्ष वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर13TH CENTURY KAKATIYA ERA TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.