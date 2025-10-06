सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस - SC NOTICE

October 6, 2025

लद्दाख हिंसा को लेकर जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन, और जोधपुर जेल प्रबंधन को नोटिस जारी किया. सोनम वांगचुक को हिरासत में रखे जाने पर जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति पर NSA लगाकर हिरासत में लिए जाने की चुनौती दी है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. साथ ही याचिका में वांगचुक के खिलाफ NSA लगाने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं. गीतांजली ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है और पति से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है. वांगचुक की पत्नी की तरफ से कोर्ट के सामने वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने पक्ष रखा. तो वहीं केंद्र की तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी को जरुरी दस्तावेज और वांगचुक को जेल में जरुरी मेडिकल सुविधाएं देने के आदेश दिए. आपको बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक धरना दे रहे थे. प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे. जिसके बाद वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है.

