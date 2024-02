कुंभ राशि में सूर्य-शनि की युति से न्याय देवता हुए अस्त, जानिए किन राशियों के जीवन से बाधाएं होंगी दूर

हैदराबाद : गोचर मेंं ग्रहों के राजा सूर्य देव कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं. सूर्य देव यहां पर मीन संक्रांति तक रहेंगे. सूर्य देव के कुंभ राशि में भ्रमण से गोचर में सूर्य-शनि की युति बनेगी, जिससे कुछ राशियों को लाभ होंगे तथा कुछ राशियों को इसके मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. कुंभ राशि के अधिपति स्वयं शनिदेव हैं, सूर्य देव के कुंभ राशि में भ्रमण के दौरान शनि देव अस्त रहेंगे. सूर्य देव के कुंभ राशि में भ्रमण ( Sun transit ) से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य भानु चौबे. Surya kumbha rashi me . Sun transit effect . kumbha rashi me surya . Grah Gochar . surya rashi parivartan . sun in aquarius . Sun Saturn conjunction