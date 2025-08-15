ओडिशा: सुदर्शन पटनायक ने स्वतंत्रता दिवस पर बनाई रेत की कलाकृति - SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 6:27 PM IST

1 Min Read

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बेहतरीन रेत कलाकृति बनाई. उन्होंने अपनी रेत कला को ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बनाया. इस कलाकृति में भारत के मानचित्र पर 'सिंदूर' की प्रतीकात्मक छवि बनाई, जो देश के सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का प्रतीक है. इस रेत कला में दुश्मन के इलाके पर हवाई हमलों की झलक भी है, जो भारत के सैन्य अभियानों की वीरता को दर्शाते हैं. इसको लेकर सुदर्शन पटनायक ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुरी समुद्र तट पर मेरी रेत कला ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक प्रगतिशील, सशक्त और एकजुट भारत की भावना का जश्न मनाती है. बता दें कि पटनायक अपनी कला के जरिए कई सामाजिक मुद्दों को प्रभावशाली संदेश देते रहते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN INDEPENDENCE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025PM MODI SPEECH ON 15 AUGUST 2025INDEPENDENCE DAY 2025 PARADESAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Srinagars Lal Chowk brims with patriotism

स्वतंत्रता दिवस 2025: श्रीनगर का लाल चौक देशभक्ति से सराबोर, सुरक्षा कड़ी

August 15, 2025 at 2:52 PM IST
Border Security Force organized a special ceremony at Attari-Wagah border

79वां स्वतंत्रता दिवस: सीमा सुरक्षा बल ने अटारी-वाघा सीमा पर किया खास समारोह का आयोजन

August 15, 2025 at 2:21 PM IST
Heavy floods due to incessant rains in Sonitpur district of Assam

असम: लगातार बारिश से भीषण बाढ़, सैंकड़ों लोग फंसे

August 14, 2025 at 3:14 PM IST
Independence Day Tight Security in Reasi

79वां स्वतंत्रता दिवस: रियासी में कड़ी सुरक्षा, मुख्य जगहों पर पुलिस ने किए खास इंतजाम

August 14, 2025 at 2:48 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.