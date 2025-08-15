भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बेहतरीन रेत कलाकृति बनाई. उन्होंने अपनी रेत कला को ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बनाया. इस कलाकृति में भारत के मानचित्र पर 'सिंदूर' की प्रतीकात्मक छवि बनाई, जो देश के सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का प्रतीक है. इस रेत कला में दुश्मन के इलाके पर हवाई हमलों की झलक भी है, जो भारत के सैन्य अभियानों की वीरता को दर्शाते हैं. इसको लेकर सुदर्शन पटनायक ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुरी समुद्र तट पर मेरी रेत कला ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक प्रगतिशील, सशक्त और एकजुट भारत की भावना का जश्न मनाती है. बता दें कि पटनायक अपनी कला के जरिए कई सामाजिक मुद्दों को प्रभावशाली संदेश देते रहते हैं.