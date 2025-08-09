जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को 'सिंदूर' राखी बांधीं गईं - SINDOOR RAKHIS TO BSF PERSONNEL
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : August 9, 2025 at 9:58 AM IST
जम्मू जिले में पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ गांव की महिलाओं के एक समूह ने शुक्रवार को अग्रिम मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधी. महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस साल के शुरू में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले जवानों के प्रति आभार जताने के लिए खास तौर से इन राखियों को अपने हाथों से बनाया है. सुचेतगढ़ गांव की महिलाएं सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की कलाई पर बांधने के लिए लगभग 500 राखियां लेकर आई थीं. हर राखी को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया गया था और इस पर कलाकारी के साथ सिंदूर शब्द लिखा गया था. भाई-बहन के खास रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल नौ अगस्त को मनाया जाएगा.