जम्मू जिले में पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ गांव की महिलाओं के एक समूह ने शुक्रवार को अग्रिम मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखी बांधी. महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस साल के शुरू में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले जवानों के प्रति आभार जताने के लिए खास तौर से इन राखियों को अपने हाथों से बनाया है. सुचेतगढ़ गांव की महिलाएं सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की कलाई पर बांधने के लिए लगभग 500 राखियां लेकर आई थीं. हर राखी को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया गया था और इस पर कलाकारी के साथ सिंदूर शब्द लिखा गया था. भाई-बहन के खास रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल नौ अगस्त को मनाया जाएगा.