तिरुपति में आज भी पढ़ाया जाता है शिल्प शास्त्र, प्राचीन मंदिरों की वास्तु कला, देखें वीडियो - TIRUPATI TRAINING INSTITUTE
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : September 23, 2025 at 12:10 PM IST
आंध्र प्रदेश में तिरुपति के श्री वेंकटेशवर पारंपरिक वास्तुकला प्रशिक्षण संस्थान में आज भी 'शिल्प शास्त्र' सिखाई जाती है. शिल्प शास्त्र प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला है. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के तहत संस्थान में मंदिर वास्तुकला और निर्माण की चार साल डिप्लोमा पढ़ाई होती है. इसका पाठ्यक्रम कला और वास्तुकला पर शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. इस कार्यक्रम में मंदिर निर्माण, पत्थर और प्लास्टर की मूर्तिकला, धातु और लकड़ी की मूर्तिकला, पारंपरिक चित्रकला और रेखाचित्र शामिल है. संस्थान में कपड़ों पर कलमकारी का दो साल का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी है. कार्यक्रम को टीटीडी ट्रस्ट ने शुरू किया था. अब ये कार्यक्रम भारत की पवित्र स्थापत्य विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसके अलावा ये संस्थान तकनीकी सहायकों, ठेकेदारों, फिल्म, पर्यटन और पुरातत्व जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों की भी मदद करता है.