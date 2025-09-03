जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में झेलम नदी में भव्य विसर्जन के साथ 'बप्पा' को दी गई विदाई - GANESHA VISARJAN

September 3, 2025

जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के इंदिरा नगर में कश्मीरी पंडित समुदाय ने गणेश चतुर्थी को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया. हफ्ते भर चला ये उत्सव मंगलवार को शहर के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भव्य पूजन के साथ संपन्न हुआ. इसके बाद गणपति की मूर्ति का झेलम नदी में विसर्जन किया गया. इस उत्सव में कश्मीरी पंडितों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. जिला प्रशासन और दूसरे समुदायों का भी पूरा सहयोग मिला. लोगों का मानना है कि आस्था और श्रद्धा-भक्ति से सराबोर ये गणेशोत्सव पूजा-अनुष्ठान से आगे बढ़कर एकजुटता और भागीदारी दिखाने का मौका बन गया. श्रीनगर में इस बार के गणेशोत्सव में न सिर्फ आस्था और भक्ति झलकी, बल्कि घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना की झलक भी दिखी.

