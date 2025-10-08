अमृतसर: चौथे सिख गुरु और अमृतसर के संस्थापक श्री गुरु रामदास जी की जयंती पर स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. गुरु रामदास जी की स्मृति और सम्मान में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है. मंदिर को फूलों से सजाया गया है. कतार में रखे मिट्टी के दीयों से मंदिर जगमगा रहा है. इस मौके पर सभी वर्गों के लोग स्वर्ण मंदिर पहुंचे और मत्था टेका. पूरा परिसर गुरुवाणी और अरदास से गूंज रहा है.

श्रद्धालु हरदीप सिंह ने बताया कि हर साल की तरह एसजीपीसी ने इस साल भी बहुत ही सुंदर फूलों से सजावट की है. हर साल, पूरी संगत (गुरुद्वारे के सदस्य) पूरे मन से तैयारियां करती है और इस बार भी उन्होंने यही किया है. एक श्रद्धालु ने बताया कि दुनिया भर के लोग गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) मना रहे हैं. इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं.