दिव्यांगों के लिए खास गरबा का आयोजन, नाचते-गाते लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी - GARBA IN GUJARAT

Published : September 26, 2025 at 2:26 PM IST

Choose ETV Bharat

नडियाद: गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में रहने वाले लगभग सौ दिव्यांगों के लिए गुरुवार की रात खास रही. वे सभी चिंताओं और परेशानियों को भुलाकर बस नाचते-गाते दिखे. एक गैर-सरकारी संगठन की तरफ से आयोजित गरबा कार्यक्रम में शहर और उसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले दिव्यांग बड़ी तादाद में शामिल हुए. वे जोशीले गुजराती लोकगीतों और संगीत की धुनों पर जमकर नाचे और झूमे.

इस गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को ही नहीं बल्कि आयोजकों को भी काफी मजा आया. उनके मुताबिक दिव्यांगों में दिखा जोश और उत्साह वास्तव में प्रेरणादायक था. बता दें कि गुजरातियों के लिए गरबा और नवरात्रि का अटूट रिश्ता है. इस पूरे कार्यक्रम का संचालन सक्षम संस्था ने किया. इससे जुड़े लोगों के मुताबिक ये नवरात्रि उत्सव की खुशी को सभी के साथ साझा करने का उनका तरीका है.

DURGA PUJA 2025दुर्गा पूजा 2025गुजरात में गरबाGARBA IN GUJARAT

