रायपुर में दही हांडी उत्सव, 50 गोविंदाओं की टीम मौजूद, सीएम साय बढ़ा रहे हौसला - SPECIAL DAHI HANDI FESTIVAL
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2025 at 7:48 PM IST|
Updated : August 17, 2025 at 8:32 PM IST
1 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 लाख रुपये के इनामी दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से गोविंदाओं की टीम पहुंची है. दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर के अवधपुरी मैदान में किया गया है. गायक पवनदीप राजन, और भजन गायिका गीता बेन रबारी इस आयोजन में अपने सुरों का जादू दिखा रहे हैं. इसके साथ ही गायिका पूनम-दिव्या तिवारी भी सुरमई प्रस्तुति दे रहीं हैं. दही हांडी उत्सव में कुल 50 गोविंदा की टीमों ने हिस्सा लिया है. इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की टोली भी पहुंची है.
