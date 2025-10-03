शहीद के बहन की शादी में जवानों ने निभाया भाई का फर्ज, जवानों ने शगुन में कर दी 3 लाख की FD, शादी के बाद दुल्हन को ससुराल तक पहुंचाया - SOLDIERS IN WEDDING

Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है.. जहां शहीद आशीष कुमार की बहन आराधना की शादी में पूर्व सैनिक और आशीष की रेजिमेंट के जवान शादी की रस्म को बड़ी ही निभाते हुए नजर आए. शादी में आए मेहमान और घर वाले सभी इस अनोखे नजारे को देखकर गदगद हो गए. आराधना के लिए ये भी ये पल कभी नहीं भूलने वाला था. शादी में आए रेजिमेंट के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिक संगठन ने आराधना के बैंक खाते में 3 लाख की राशि शगुन के रूप में एफडी कर दी. जब आराधना अपने घर से विदा हुई तो जवानों ने ससुराल तक पहुंचाकर एक भाई की सभी जिम्मेदारी पूरी की। शादी के बाद आराधना ने फोन पर ईटीवी भारत को बताया कि आज भले ही मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सेना के जवानों ने मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी. मेरे भाई का साथ और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. मेरे भाई ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनका सपना था कि जब मेरी शादी होगी, तब वे और उनके दोस्त हमारे गांव में आएंगे और मेरी शादी को यादगार बना देंगे. सिरमौर जिले के आशीष कुमार 19 ग्रेनेडियर बटालियन में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे.. 27 अगस्त 2024 को 'ऑपरेशन अलर्ट' के दौरान  वो शहीद हो गए। आशीष की गैर-मौजूदगी में सेना के जवानों ने उनकी बहन की शादी में उनकी कमी पूरी करने की कोशिश की..  

