उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है. यहां चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं. केदारनाथ धाम में दो-तीन दिन में जमकर जमकर बर्फ गिरी है. लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, जैसे-जैसे केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने का टाइम नजदीक आ रहा है, यहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. मंदिर और रुद्रप्रयाग प्रशासन ने लोगों से गर्म कपड़े, जरुरी मेडिसिन लाने की अपील की है.

हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. यहां चारो तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई . वहीं नागिनीधुरा की पहाडियों और मल्ला जोहार के रिलकोट में स्नोफॉल हुआ .चीन सीमा से सटे धारचूला की दारमा और व्यास घाटी की चोटियों पर भी सीजन की पहली बर्फ गिरी.

इधर मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बार यहां बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है.