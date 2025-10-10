हरियाणा का IPS सुसाइड केस सुर्खियों में हैं. मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की SIT बनाई गई है. वहीं हरियाणा सरकार में ACS डी सुरेश कुमार ने पूरे मामले पर सवाल उठाया, डीजीपी और रोहतक एसपी की गिरफ्तारी की मांग की.

IPS पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ SSP को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने FIR में संशोधन की मांग की, साथ ही SC-ST एक्ट की धाराएं नहीं लगाने पर सवाल उठाए

इधर वाई पूरन कुमार के परिवार ने सुरक्षा देने की मांग की थी, जिसके बाद आवास पर पुलिस चौकी बनाई गई है और अब परिवार को 24 घंटे पुलिस फोर्स अपनी सुरक्षा देगी.

मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. प्रिंयका गांधी ने सोशल मीडिया साइट x पर लिखा कि "जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है. देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वो भयावह है"