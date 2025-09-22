पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मां दुर्गा की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है. 51 फीट ऊंची इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर-दूर से लोगों के आने की उम्मीद है. स्वस्तिक युवक संघ के कारीगर पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के शुरू होने से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.आयोजकों का दावा है कि 51 फीट ऊंची ये प्रतिमा उत्तर बंगाल में मां दुर्गा की सबसे ऊंची प्रतिमा है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आयोजकों ने उसे नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. सिलीगुड़ी में इस साल दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान विशाल प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी. इस साल दुर्गा पूजा 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक मनाई जाएगी.