परिवार में पिता ही 'साइलेंट हीरो' होता है. यह संदेश पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रविंद्र संघ दुर्गा पूजा समिति युवाओं को देना चाहती है. दुर्गा पूजा उत्सव में सामाजिक विषयों को पेश करने के लिए जाना जाने वाला रवींद्र संघ पिछले 73 साल से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. इस बार की थीम को लेकर रविंद्र संघ के सहायक सचिव उदयन दासगुप्ता ने कहा कि भले ही बच्चों की परवरिश में पिता की भूमिका अहम होती है, फिर भी वृद्धावस्था में संतान द्वारा उनकी उपेक्षा की जा सकती है. उनके मुताबिक इस सामाजिक कुरीति को उजागर करने के लिए, इस साल रविंद्र संघ के दुर्गा पूजा उत्सव की टैगलाइन है 'निरोब नायक' या 'साइलेंट हीरो'. रविंद्र संघ के दुर्गा पूजा उत्सव में परिवार में पिता की अलग-अलग भूमिकाओं को दर्शाने वाली बड़ी तस्वीरें लगाई जा रही हैं. पूजा परिसर में घरों के मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे.