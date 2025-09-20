छोटा कद और बड़े काम! शिक्षक रीता रानी गया पितृपक्ष मेले में लोगों की कर रही हैं सेवा - SHORT HEIGHT TEACHER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 20, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 5:59 PM IST
पितृ पक्ष के दौरान गया आने वाले श्रद्धालुओं की नजर ढाई फीट की रीता रानी प्रसाद पर अचानक ठहर जाती है. व्हील चेयर से दिव्यांगों और बुजुर्गों को पिंड वेदी और मंदिर तक पहुंचाना हो या फिर मेले की व्यवस्था संभालना. रीता रानी प्रसाद हर जगह नजर आती हैं. पितृ पक्ष मेले में अब तक वह करीब 1000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को व्हील चेयर की सुविधा मुहैया करा चुकी हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से आए श्रद्धालु रीता रानी की सेवा भावना और जज्बे को देखकर हैरान हैं. वो रीता रानी के हौसले को सलाम कर रहे हैं. घरेलू हिंसा के डर से रीता रानी ने शादी नहीं की. छोटे कद के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ता था, तभी उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद को साबित करके रहेंगी. आज समाज सेवा की बदौलत रेखा रानी की अलग पहचान है.