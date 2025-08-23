बस्ती: जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कटरिया में 7 फीट लंबा अजगर निकलने पर शनिवार को हड़कंप मच गया. अजगर से डरे हुए बच्चे टॉयलेट जाने को भी तैयार नहीं थे. ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को टॉयलेट से बाहर निकाल कर वन विभाग को सौंप दिया. किसी ने अजगर के निकलने की सूचना पुलिस को भी दी. पुलिस भी मौके पर पहुंची थी. कटरिया प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि स्कूल सरयू नदी के तटबंध पर है. इस स्कूल में 60 बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल की दीवार के सहारे 7 फीट लंबा अजगर स्कूल परिसर के अंदर आ गया था और दिव्यांगों के टॉयलेट में घुस गया. बच्चों ने देखा तो शिक्षक को बताया. ग्रामीणों ने पुलिस के संरक्षण में अजगर को एक बोरे में बंद कर वन विभाग को सौप दिया गया.

