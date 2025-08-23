बस्ती के प्राथमिक स्कूल में निकला 7 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा - PYTHON IN BASTI PRIMARY SCHOOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read

बस्ती: जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कटरिया में 7 फीट लंबा अजगर निकलने पर शनिवार को हड़कंप मच गया. अजगर से डरे हुए बच्चे टॉयलेट जाने को भी तैयार नहीं थे. ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को टॉयलेट से बाहर निकाल कर वन विभाग को सौंप दिया. किसी ने अजगर के निकलने की सूचना पुलिस को भी दी. पुलिस भी मौके पर पहुंची थी. कटरिया प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि स्कूल सरयू नदी के तटबंध पर है. इस स्कूल में 60 बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल की दीवार के सहारे 7 फीट लंबा अजगर स्कूल परिसर के अंदर आ गया था और दिव्यांगों के टॉयलेट में घुस गया. बच्चों ने देखा तो शिक्षक को बताया. ग्रामीणों ने पुलिस के संरक्षण में अजगर को एक बोरे में बंद कर वन विभाग को सौप दिया गया.

यह भी पढ़ें- कानपुर में BBA छात्रा को कुत्तों ने नोचा; फाड़ डाला गाल, लगे 17 टांके

For All Latest Updates

TAGGED:

BASTI KE SCHOOL ME AJGARHAND OVER TO FOREST DEPARTMENTVILLAGERS CAUGHT PYTHON IN SCHOOLPYTHON IN BASTI PRIMARY SCHOOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

मिर्जापुर में मिला 15 फिट का अजगर

VIDEO; मिर्जापुर में मिला 15 फिट का अजगर; घर में घुसने की फिराक में था, ग्रामीणों के हाथ पांव फूले, रेस्क्यू के दौरान वनकर्मी घायल

August 20, 2025 at 6:28 PM IST
फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने कहा कि OTT फिल्म का नया रिवाज है.

लखनऊ विरासतों का खजाना...फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली बोले- ओटीटी पर कंट्रोल नहीं, एक आजाद प्लेटफॉर्म

August 18, 2025 at 8:50 PM IST
परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह

WATCH VIDEO; यूपी के परिवहन मंत्री बोले- फेसलेस व्यवस्था में होगा सुधार, तीन जोन में जल्द डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की होगी तैनाती

August 12, 2025 at 4:53 PM IST
ETV Bharat

WATCH; सोनभद्र में दिखा 10 फीट लंबा अजगर; देखें, कैसे वन विभाग की टीम ने पकड़ा

August 12, 2025 at 3:57 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शनि अमावस्या 2025; शनिदेव की साढ़े साती और अढैया से मुक्ति को ऐसे करें व्रत-पूजन, क्या चढ़ाना शुभ, जानिए

यूपी के चार प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.