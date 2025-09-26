लखनऊ : उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं. अलग-अलग जिलों में उनका भ्रमण चल रहा है और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जोड़ रहे हैं. इतने सारे मुद्दों पर ETV BHARAT ने उनसे बातचीत की. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों, राजनीति में वापसी समेत कई सवालों के जवाब दिये. उन्होंने कहा कि 'पद की आकांक्षा नहीं, कोई दायित्व मिलेगा तो जरूर करूंगा. उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं थी.'





पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और एक अनुभवी राजनेता हैं. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था. उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के मंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वह केंद्र में मंत्री भी रहे. इसके अलावा वह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. भाजपा नेता कलराज मिश्र अपने सौम्य स्वभाव, मर्यादित आचरण और संगठन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हमेशा जनता के हित में काम करने को प्राथमिकता दी.