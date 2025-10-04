फरीदाबाद में सेंट्रो कार जलकर खाक, आग में झुलसा चालक - SANTRO CAR BURNT IN FARIDABAD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 4, 2025 at 5:01 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-85 में शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक कार में आग लग गई. सीएनजी लीक होने के कारण सेंट्रो कार में आग लगी थी. हादसे में कार चालक भी झुलस गया. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज जारी है. गनीमत रही कि चालक बाल-बाल बच गया. प्रत्यक्षदर्शी महेश ने बताया कि "कार चालक गाड़ी में सीएनजी भरवाकर लौट रहा था. रास्ते में कार के अंदर गैस रिसाव की गंध आई. चालक ने सावधानी बरतते हुए एक मैकेनिक से कार को चेक कराया. लेकिन गैस लीकेज का सही स्थान नहीं मिल पाया. चालक ने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्पार्किंग के कारण कार के अंदर फैली गैस ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग की लपटों ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया." हादसे में कार पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन गनीमत रही कि चालक बच गया और बड़ा हादसा टल गया.