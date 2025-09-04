ओडिशा के संबलपुर में एक 160 साल पुरानी मिठाई की दुकान है. इस दुकान पर गंजेर के पेड़ की राल से बनी एक दुर्लभ मिठाई 'सरसतिया' मिलती है. इस मिठाई को जीआई टैग देने की मांग की गई है. 1866 में शुरू की गई इस दुकान को अब प्रभु लाल संभाल रहे हैं. वे इस परिवार की तीसरी पीढ़ी है और इस अनूठी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. संबलपुर के मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है सरसतिया. जैसे हर जगह का अपना एक विशिष्ट व्यंजन होता है, वैसे ही संबलपुर का भी सरसतिया है. सरकार को इसे जीआई टैग देना चाहिए क्योंकि यह व्यंजन आपको संबलपुर के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा. अगर सरसतिया मिठाई को जीआई टैग मिल जाता है तो इसे ओडिशा के उन उत्पादों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा जिनको जीआई टैग मिल चुका है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदेश की आर्थिक तरक्की भी होगी.