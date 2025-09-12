तमिलनाडु : बारिश से नमक उत्पादन प्रभावित, रोजी-रोटी के लिए मोहताज हुए कामगार - SALT PRODUCTION IN TAMIL NADU

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 2:12 PM IST

वेदारण्यमः तमिलनाडु में तूतुकुडी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक इलाका वेदारण्यम है. इस साल लंबे समय तक बारिश के कारण यहां नमक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यहां नमक भंडारों का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है. उत्पादन पूरी तरह ठप है. लगातार हो रही बारिश के कारण यहां के नमक उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है.

नमक उत्पादक सेंथिल ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में हुई भारी बारिश ने कारोबार को प्रभावित किया है. कोई भी दोबारा उत्पादन शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि अक्टूबर में उत्तर-पूर्वी मानसून आने के आसार हैं. नमक उत्पादक और नमक खदानों के कर्मचारी बिना किसी उत्पादन के मुश्किल में हैं. कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में उनकी आजीविका खतरे में है. नमक उत्पादन पिछले साल के मुकाबले आधा भी नहीं रह गया है. हजारों परिवारों के लिए आय का साधन ठप है. इस हालत में नमक कारोबारी सरकार से मदद देने की अपील की है.

SALT PRODUCTION HIT BY RAINRAIN IN TAMIL NADUतमिलनाडु में नमक उत्पादनतमिलनाडु में बारिशSALT PRODUCTION IN TAMIL NADU

