टला बड़ा हादसा: हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा पैसेंजर, आरपीएफ जवान बने देवदूत - SAWAIMADHOPUR RAILWAY STATION

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read

सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया. या यूं कहे कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. ऐसा वाकया सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. जब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 19019 हरिद्वार एक्सप्रेस सवाई माधोपुर के प्लेटफार्म से गुजर रही थी इस दौरान ट्रेन में बैठे पैसेंजर सतीश राजदेव चलती हुई ट्रेन से गिर गए. गिरने के बाद वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आ गए. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद थाना अधिकारी मानसिंह और स्टाफ ने उन्हें बचाया और सकुशल ट्रेन में बैठा कर रवाना किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. आरपीएफ थाना पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त को सवाई माधोपुर आरपीएफ थाना अधिकारी सीआई मानसिंह, स्टाफ कांस्टेबल राजेश कुमार, प्रहलाद मीणा, अमर सिंह पवार के साथ सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की चेकिंग करने के लिए प्लेटफार्म नंबर एक पर थे. इस दौरान रात 8:02 पर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर आई, जिसके बाद ट्रेन 8 बजकर 07 बजे रवाना हुई. ऐसे में ट्रेन के रवाना होते समय एक पैसेंजर ने चलती ट्रेन A -2 कोच के सामने से चढ़ने का प्रयास किया तो पैसेंजर ट्रेन से गिर गया. जहां ये घटना हुई वहीं आरपीएफ थाना अधिकारी और स्टाफ ड्यूटी कर रहे थे पैसेंजर के गिरने के बाद स्टाफ तत्काल दौड़ कर पहुंचा और पैसेंजर को पड़कर बाहर खींच लिया जिससे पैसेंजर की जान बचाई जा सकी.

ट्रेन से गिरा पैसेंजरसीसीटीवी में दिखी जांबाजीRPF SAVED LIFE OF PASSENGERआरपीएफ जवान बना देवदूतSAWAIMADHOPUR RAILWAY STATION

