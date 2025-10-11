नैनीताल में आग का गोला बना रोड रोलर, सामने आया घटना का कारण, देखें वीडियो - ROAD ROLLER CAUGHT FIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 11, 2025 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: हल्द्वानी से नैनीताल को आ रहे रोड रोलर में आग लगने से हड़कंप मच गया. शॉर्ट सर्किट होने से रोलर में आग लगने की बात कही जा रही है. जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग में डामरीकण करने के लिए हल्द्वानी से रोड रोलर नैनीताल को आ रहा था. इस बीच चलते रोड रोलर से धुंआ उठने लगा. चालक रोलर रोक नीचे उतरा तो उसमें से आग की लपटें उठने लगी. किसी तरह पानी डालकर फैलती आग को रोकने की कोशिश की. लेकिन इंजन के भीतर से धुंआ आना बंद नहीं हुआ. इस दौरान इंजन का ढक्कन उठाया तो रोलर में आग धधक गई. बीच रोड रोलर में आग देख आवाजाही करने वालों ने वाहन रोक दिए. आग नहीं बुझ पाई तो लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया.  

सूचना पर एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. अग्निशमन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पानी और केमिकल का छिड़काव कर किसी तरह आग पर काबू पाया. देवेंद्र सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण रोलर में आग लगने की बात कही जा रही है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

रोड रोलर में लगी आगनैनीताल रोड रोलरNAINITAL ROAD ROLLERहल्द्वानी नैनीताल रोड पर आगROAD ROLLER CAUGHT FIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.