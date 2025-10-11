नैनीताल: हल्द्वानी से नैनीताल को आ रहे रोड रोलर में आग लगने से हड़कंप मच गया. शॉर्ट सर्किट होने से रोलर में आग लगने की बात कही जा रही है. जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग में डामरीकण करने के लिए हल्द्वानी से रोड रोलर नैनीताल को आ रहा था. इस बीच चलते रोड रोलर से धुंआ उठने लगा. चालक रोलर रोक नीचे उतरा तो उसमें से आग की लपटें उठने लगी. किसी तरह पानी डालकर फैलती आग को रोकने की कोशिश की. लेकिन इंजन के भीतर से धुंआ आना बंद नहीं हुआ. इस दौरान इंजन का ढक्कन उठाया तो रोलर में आग धधक गई. बीच रोड रोलर में आग देख आवाजाही करने वालों ने वाहन रोक दिए. आग नहीं बुझ पाई तो लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया.

सूचना पर एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. अग्निशमन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पानी और केमिकल का छिड़काव कर किसी तरह आग पर काबू पाया. देवेंद्र सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण रोलर में आग लगने की बात कही जा रही है.