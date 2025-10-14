ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु: बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने की स्थायी समाधान की मांग, देखें वीडियो - TAMIL NADU FLOODED JEEVA NAGAR

By PTI

Published : October 14, 2025 at 11:55 AM IST

1 Min Read
तमिलनाडु के वेल्लोर के जीवा नगर में बाढ़ से जूझ रहे लोगों की बार-बार होने वाली परेशानी के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं. पानी में फंसे मवेशी, घूमते सांप और बेबस इंसान- तमिलनाडु में वेल्लोर के जीवा नगर की ये ताजा तस्वीरें हैं. भारी बारिश के साथ थोरप्पाडी और ओटेरी झील के किनारों में दरार से यहां बाढ़ आ गई है. यहां के 300 परिवार हर साल इस परेशानी का सामना करते हैं. कुप्पम झील और ओटेरी झील से यहां सीवेज का पानी रिस रहा है. मुख्य रुप से यह कुप्पम से आता है. सरकारी अधिकारियों ने इसका ठीक से रखरखाव नहीं किया. अगर उन्होंने ध्यान रखा होता, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती. इलाके की सड़कें अब नालों जैसी दिखने लगी हैं. गाड़ियां उन गलियों से गुजर रही हैं. जीवा नगर के निवासी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं. इलाके के लोग अधिकारियों से इस समस्या का स्थायी हल निकालने की गुहार लगा रहे हैं.

TAGGED:

RESIDENTS SEEK PERMANENT SOLUTION
FLOOD IN VELLORE
तमिलनाडु वेल्लोर बाढ़
वेल्लोर जीवा नगर बाढ़
TAMIL NADU FLOODED JEEVA NAGAR

PTI

