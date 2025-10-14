तमिलनाडु के वेल्लोर के जीवा नगर में बाढ़ से जूझ रहे लोगों की बार-बार होने वाली परेशानी के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं. पानी में फंसे मवेशी, घूमते सांप और बेबस इंसान- तमिलनाडु में वेल्लोर के जीवा नगर की ये ताजा तस्वीरें हैं. भारी बारिश के साथ थोरप्पाडी और ओटेरी झील के किनारों में दरार से यहां बाढ़ आ गई है. यहां के 300 परिवार हर साल इस परेशानी का सामना करते हैं. कुप्पम झील और ओटेरी झील से यहां सीवेज का पानी रिस रहा है. मुख्य रुप से यह कुप्पम से आता है. सरकारी अधिकारियों ने इसका ठीक से रखरखाव नहीं किया. अगर उन्होंने ध्यान रखा होता, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती. इलाके की सड़कें अब नालों जैसी दिखने लगी हैं. गाड़ियां उन गलियों से गुजर रही हैं. जीवा नगर के निवासी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं. इलाके के लोग अधिकारियों से इस समस्या का स्थायी हल निकालने की गुहार लगा रहे हैं.