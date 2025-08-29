उदयपुर: जिले के लुनावतों का वास गांव में सोमवार सुबह मोहन सिंह के घर के पास अजगर देखा गया. इससे ग्रामीण भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉ. राजेंद्र महला के निर्देशन में एक बचाव दल ने दस फीट लंबे अजगर को सुरक्षित निकालकर बल्दिया वनखंड क्षेत्र में छोड़ा. इसी बीच, गुमानपुरा गांव के एक फार्म हाउस में भी अजगर के दिखाई देने की सूचना मिली. वहां वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के संस्थापक पदम सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने घास में फंसे करीब 12 फीट लंबे अजगर को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.