मगरमच्छ को कंधे पर उठा ले गया 'टाइगर', देखें वीडियो - CROCODILE RESCUE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 11, 2025 at 10:53 AM IST
कोटा : जिले के खातौली इलाके के बंजारी गांव के एक मकान में 8 फीट लंबा करीब 100 किलो वजनी मगरमच्छ पहुंच गया. मगरमच्छ के कमरे में पहुंचने से दहशत फैल गई और ग्रामीण भी इससे परेशान हो गए. इसकी सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्र में मगरमच्छ का रेस्क्यू करने वाले हयात खान टाइगर को दी. टाइगर ने ग्रामीणों की मदद से इस मगरमच्छ को कमरे से ही काबू में किया. इसके बाद उसके मुंह को टेप और पैरों को रस्सी से बांध दिया. यह रेस्क्यू शुक्रवार रात 11:30 के आसपास हुआ. इसके बाद इस मगरमच्छ को टाइगर ने अपने कंधे पर उठाकर ही गाड़ी में रखा है. वन विभाग के कार्मिकों की उपस्थिति में चंबल नदी में रिलीज भी कर दिया है.