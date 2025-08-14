असम: लगातार बारिश से भीषण बाढ़, सैंकड़ों लोग फंसे - FLOODING IN ASSAM SONITPUR DISTRICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 14, 2025 at 3:14 PM IST

1 Min Read

असम के सोनितपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं. इससे कई गांवों में बाढ़ आ गई है. बरचला और ढेकियाजुली इलाकों में सैंकड़ों लोग पानी के बीच फंसे दिख रहे हैं. कई जगहों पर कृषि भूमि और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं. फसलें बर्बाद हो गईं हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख करने को मजबूर हैं. गांव वालों का कहना है कि बाढ़ की वजह से न सिर्फ उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि मवेशी भी परेशान हैं. मानसून के मौजूदा सीजन में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने के भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के बाद सोनितपुर के गांवों के लोगों को ज्यादा नुकसान का डर सताने लगा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CROP LOSSESHOUSES ARE SUBMERGED IN WATERIMD FORECASTASSAMFLOODING IN ASSAM SONITPUR DISTRICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Independence Day Tight Security in Reasi

79वां स्वतंत्रता दिवस: रियासी में कड़ी सुरक्षा, मुख्य जगहों पर पुलिस ने किए खास इंतजाम

August 14, 2025 at 2:48 PM IST
MAHILA MART IN TELANGANA KHAMMAM

तेलंगाना: खम्मम में खुला नया 'महिला मार्ट', एक ही छत के नीचे मिल रहे घरेलू और हस्तशिल्प उत्पाद

August 14, 2025 at 1:35 PM IST
तेलंगाना में एक शख्स का पैर फिसल गया और गिर गया नाले में...

बकरी के खाने लिए तोड़ रह था पत्ता, अचानक पैर फिसला और जा गिरा नाले में...

August 13, 2025 at 7:16 PM IST
National flags being distributed in Doda district

जम्मू कश्मीर: डोडा जिला प्रशासन ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटे

August 13, 2025 at 2:00 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.