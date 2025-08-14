असम के सोनितपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं. इससे कई गांवों में बाढ़ आ गई है. बरचला और ढेकियाजुली इलाकों में सैंकड़ों लोग पानी के बीच फंसे दिख रहे हैं. कई जगहों पर कृषि भूमि और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं. फसलें बर्बाद हो गईं हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख करने को मजबूर हैं. गांव वालों का कहना है कि बाढ़ की वजह से न सिर्फ उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि मवेशी भी परेशान हैं. मानसून के मौजूदा सीजन में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने के भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के बाद सोनितपुर के गांवों के लोगों को ज्यादा नुकसान का डर सताने लगा है.