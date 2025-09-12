गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में पटौदी कपड़ीवास बॉर्डर इलाके में बड़ा हादसा हो गया. रिफाइंड ऑयल से भरे चलते कैंटर में अचानक आग लग गई. भीषण आग की लपटों में कैंटर घिर गया और धू-धू कर जलने लगा. घटना के समय चालक व परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और दोनों सुरक्षित हैं. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि "आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. इस हादसे के चलते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई. हालांकि समय रहते आग पर काबू पाया गया और कोई बड़ी हानि होने से टल गई".