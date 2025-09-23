कोलकाता में बारिश से बेहाल जिंदगी, करंट लगने से 7 लोगों की मौत, मेट्रो-ट्रेन सेवाएं प्रभावित - RECORD RAIN IN KOLKATA
Published : September 23, 2025 at 5:19 PM IST
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बारिश से जनजीवन बेहाल है. 22 सितंबर को रात भर हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए. करंट लगने से कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है. सुबह जब लोग काम पर जाने के लिए निकले तो सड़क पर घुटनों तक पानी था. गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही थीं. शहर के बड़े हिस्से में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बंद थीं. रेल और मेट्रो के पहिए थम गए. कई जगह पर कॉलोनियों में कमर तक पानी भरा था. गाड़ियां डूब गईं थीं. लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बागान, नवीन पल्ली इलाके में दुर्गा पंडाल में पानी भर गया. शहर में कई पूजा मंडप क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आयोजकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. वहीं कोलकाता नगर निगम के डिप्टी मेयर अतिन घोष के इलाके में सड़कें समंदर की तरह नजर आईं. कंट्रोल रुम से प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से आने वाले दिनों में और बारिश की आशंका जाहिर की है.