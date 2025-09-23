कोलकाता में बारिश से बेहाल जिंदगी, करंट लगने से 7 लोगों की मौत, मेट्रो-ट्रेन सेवाएं प्रभावित - RECORD RAIN IN KOLKATA

September 23, 2025

Choose ETV Bharat

