नई दिल्ली: देश समेत राजधानी दिल्ली में आवारा घूमते बेसहारा कुत्तों को लेकर बीते शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, लेकिन उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जो बीमार और आक्रामक हैं साथ ही सुनवाई करते हुए स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि कुत्तों को नसबंदी कर तुरंत छोड़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली के पशु प्रेमी खुश है. वहीं जिन लोगों को आवारा कुत्तों से डर लगता है वह भी संतुष्ट हैं. उनका कहना है कि बीमार और आक्रमक कुत्तों को शेल्टर में रखने के साथ छोड़े जाने वाले कुत्तों की नसबंदी कर देने से उनकी संख्या भी नहीं बढ़ेगी. दिल्ली वालों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है.