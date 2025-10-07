बिहार की बहुत सी चीजें आपने खाई होंगी, क्या आपने गया का 2 किलो का रसगुल्ला, जिसे गलफाड़ रसगुल्ला भी कहते हैं, खाया है क्या ? नहीं खाया तो आपको टेकारी विधानसभा का पंचानपुर बाजार में पंडित जी की दुकान पर आना पड़ेगा. आप सोच रहे होंगे हम इस चुनावी मौसम में रसगुल्ले की बात क्यों कर रहे हैं तो इसकी खास वजह है, ये रसगु्ल्ला लगभग 60 साल से चुनावी हार जीत का गवाह बनता आ रहा है, इसका स्वाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कई मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता तक ले चुके हैं. इस मिठाई की दुकान पर चुनावी चर्चा भी चरम पर पहुंच जाती है. लोग यहां चुनावी मु्द्दों से लेकर इलाके के विकास तक पर गरमा गरम बहस करते हैं.