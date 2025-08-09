जोधपुर: शहर में त्योहारों पर मिठाइयों के अनोखे प्रयोग होते हैं. इस बार रक्षा बंधन पर भी मिठाई की दुकानों पर ड्रायफ्रूट्स से बनी शुगर फ्री मिठाइयों को राखी का रूप दिया. इन पर रिबन बांधकर इन्हें असली राखी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. काजू, पिस्ता और बादाम के मिक्स को कलरफुल बनाकर यह मिठाई बेहद आकर्षक दिखाई दी और रक्षाबंधन के दिन पूरी बिक गई. जोधपुर में दिवाली पर क्रैकल स्वीट्स की खास डिमांड रहती है. ये मिठाइयां पटाखों जैसी दिखती हैं, जैसे अनार, चकरी और चॉकलेट बम. इन्हें चलाने के बजाय खाया जाता है. जोधपुर के लोग देसी घी की महंगी मिठाइयों के शौकीन हैं और यहां की मिठाइयां देश-विदेश तक जाती हैं.