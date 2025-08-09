Essay Contest 2025

जोधपुर में रक्षाबंधन के मौके पर राखी के आकार की मिठाई, ड्रायफ्रूट स्वीट्स का भी क्रेज - RAKSHA BANDHAN 2025

Published : August 9, 2025 at 2:14 PM IST

जोधपुर: शहर में त्योहारों पर मिठाइयों के अनोखे प्रयोग होते हैं. इस बार रक्षा बंधन पर भी मिठाई की दुकानों पर ड्रायफ्रूट्स से बनी शुगर फ्री मिठाइयों को राखी का रूप दिया. इन पर रिबन बांधकर इन्हें असली राखी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. काजू, पिस्ता और बादाम के मिक्स को कलरफुल बनाकर यह मिठाई बेहद आकर्षक दिखाई दी और रक्षाबंधन के दिन पूरी बिक गई. जोधपुर में दिवाली पर क्रैकल स्वीट्स की खास डिमांड रहती है. ये मिठाइयां पटाखों जैसी दिखती हैं, जैसे अनार, चकरी और चॉकलेट बम. इन्हें चलाने के बजाय खाया जाता है. जोधपुर के लोग देसी घी की महंगी मिठाइयों के शौकीन हैं और यहां की मिठाइयां देश-विदेश तक जाती हैं.

