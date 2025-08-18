राजौरी: जम्मू कश्मीर के राजौरी में सोमवार सुबह लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया. सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और लोगों के रोजमर्रा के काम पर भी असर पड़ा. जिले के कोटरंका उप-खंड के पंजनारा गांव में भूमि धंसने से घरों को हुए नुकसान के कारण कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है. स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भी आश्वासन दिया है.

इस बीच, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए मंगलवार तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. राजौरी के अलावा जम्मू, रियासी, उधमपुर और पुंछ समेत कई जिले हाई अलर्ट पर हैं. वहीं, संवेदनशील इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है.