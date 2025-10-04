बिहार के कई जिलों में बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ जैसे हालात, लोगों को भारी परेशानी - BIHAR BARISH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 6:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के कई जिलों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. रोहतास जिले में शहर से लेकर गांव तक सड़के तालाब बन गईं. रोड पर घुटनों तक पानी भर गया. लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. पानी में फंसे लोगों को SDRF ने निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. सासाराम के वार्ड नंबर-28 में 20 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए. घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया. लोग मलबे में सामान तलाशते नजर आए. इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. इधर सारण जिले में भी भारी बारिश हुई है. जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. शहर में जगह-जगह पानी भर गया. कचहरी-स्टेशन रोड तालाब बन गई. ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. भारी बारिश को देखते हुए. डीएम ने जिले के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR BARISHHAVOC IN SEVERAL DISTRICTS OF BIHARLOOD LIKE CONDITIONSबिहार के कई जिलों में बारिशBIHAR BARISH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.