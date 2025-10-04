बिहार के कई जिलों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है. रोहतास जिले में शहर से लेकर गांव तक सड़के तालाब बन गईं. रोड पर घुटनों तक पानी भर गया. लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. पानी में फंसे लोगों को SDRF ने निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया. सासाराम के वार्ड नंबर-28 में 20 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए. घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया. लोग मलबे में सामान तलाशते नजर आए. इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. इधर सारण जिले में भी भारी बारिश हुई है. जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. शहर में जगह-जगह पानी भर गया. कचहरी-स्टेशन रोड तालाब बन गई. ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. भारी बारिश को देखते हुए. डीएम ने जिले के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया.