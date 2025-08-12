WATCH VIDEO: देखते ही देखते बंदर को निगल गया अजगर; वन विभाग की टीम पहुंची - BULANDSHAHAR NEWS
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2025 at 2:53 PM IST
बुलंदशहर: जिले में देखते ही देखते एक अजगर ने बंदर को पूरी तरह से निगल लिया. बुलंदशहर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों का दावा है, कि उन्हीं में एक व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से यह वीडियो बनाया और वायरल किया है. ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी है.
सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है. यह वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के कलेना गांव का बताया जा रहा है. हालांकि ETV भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.