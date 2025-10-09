VIDEO: पंजाबी सिंगर जस्सी गिल के गाने तेरे जैसा यार कहां...पर DM-SP जमकर झूमे - KALKI MAHOTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: संभल में मंगलवार शाम को कल्कि महोत्सव का आयोजन किया गया. जहां पंजाबी गायक जस्सी गिल के गानों पर जिले के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई थिरकते नजर आए. जिसका अब वीडियो भी सामने आया है. जस्सी गिल ने जैसे ही तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना गीत गाया तो इस दौरान सपी बिश्नोई ने बैठे-बैठे ही अपने पैर थिरकाए और डीएम का हाथ पकड़कर गुनगुनाते रहे. इसके बाद एसपी बिश्नोई कुर्सी बगल में बैठे डीएम का हाथ थामा और ताल के साथ हवा में उठा दिया. इस नजारे को देखकर पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया. पीछे बैठी महिला अफसर डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल भी मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगी. डीएम और एसपी का ये मस्ती भरा अंदाज देखकर हर कोई यही कह रहा है कि यह दोस्ती कभी नहीं टूटे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI SINGER GILLGILL PERFORMED AT KALKI MAHOTSAVSAMBHAL NEWSUP NEWSKALKI MAHOTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.