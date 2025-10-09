संभल: संभल में मंगलवार शाम को कल्कि महोत्सव का आयोजन किया गया. जहां पंजाबी गायक जस्सी गिल के गानों पर जिले के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई थिरकते नजर आए. जिसका अब वीडियो भी सामने आया है. जस्सी गिल ने जैसे ही तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना गीत गाया तो इस दौरान सपी बिश्नोई ने बैठे-बैठे ही अपने पैर थिरकाए और डीएम का हाथ पकड़कर गुनगुनाते रहे. इसके बाद एसपी बिश्नोई कुर्सी बगल में बैठे डीएम का हाथ थामा और ताल के साथ हवा में उठा दिया. इस नजारे को देखकर पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया. पीछे बैठी महिला अफसर डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल भी मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगी. डीएम और एसपी का ये मस्ती भरा अंदाज देखकर हर कोई यही कह रहा है कि यह दोस्ती कभी नहीं टूटे.