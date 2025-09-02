पंजाब में बाढ़ से बढ़ रहा जलस्तर, देखें वीडियो - PUNJAB FLOODS

By PTI

Published : September 2, 2025 at 2:11 PM IST

पंजाब में लगातार भारी बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया. इसके चलते फिरोजपुर में भीषण बाढ़ जैसे हालात हैं. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हालात का जायजा लिया और तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए. ऐसे में प्रशासन को हरिके हेडवर्क्स से पानी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे पंजाब के फिरोजपुर जिले के निचले गांवों में बाढ़ के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं. सतलुज नदी का पानी रिहायशी इलाकों और खेतों तक पहुंच गया. बड़ी संख्या में स्वंयसेवक बाढ़ के बीच बुनियादी जरुरतों की कमी से जूझ रहे गांव वालों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत और मदद के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.

