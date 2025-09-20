पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी का पानी कम हो रहा है. नदी में बाढ़ आने से खेतों और रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मची थी. नदी का पानी कम होने के बाद यहां के लोग नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. हमद चक गांव के लोग घरों से मलबे की मोटी परत हटाने के लिए जूझ रहे हैं और नुकसान का जायजा ले रहे हैं. कई लोगों को डर है कि पानी कम होने के बाद बीमारियां पैर पसार सकती हैं. हाल में पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ आई थी. फिरोजपुर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में एक था. हमद चक जैसे गांवों में लोगों को नुकसान से उबरने में लंबा समय लगेगा.