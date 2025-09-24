लॉटरी टिकट का जुनून बना शौक - PUNE MAN FASCINATION FOR LOTTERY

Choose ETV Bharat

महाराष्ट्र के पूणे के 79 साल के विष्णुदास सूर्यवंशी पिछले 55 सालों में  8750 लॉटरी टिकट इकट्ठा कर चुके हैं. शायद देश में किसी के पास टिकटों का ऐसा क्लेक्शन नहीं हैं. इनके लिए लॉटरी सिर्फ किस्मत आजमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक जीवन भर का जुनून बन गया. 1969 में 22 साल की उम्र में पहला टिकट खरीदा. मंदिर के बाहर लगे एक छोटे से काउंटर से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है. इनकी एक बार 10 हजार की लॉटरी जरूर लगी,  लेकिन अब तक 2 लाख रुपये से ज्यादा सिर्फ टिकट खरीदने में लगा चुके हैं. इनको किस्मत ने भले इनाम ना दिया हो, लेकिन इस जुनून ने उन्हें वो पहचान दे दी जो पैसों से नहीं मिलती. विष्णुदास अब चाहते हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो.

