केरल: त्रिशूर की सड़कों पर 'पुलिकली' की रौनक, विदेशी सैलानियों समेत हजारों लोगों ने उठाया लुत्फ - PULIKALI IN KERALA

Published : September 9, 2025 at 11:37 AM IST

Choose ETV Bharat

केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से मशहूर त्रिशूर की सड़कों पर सोमवार को रौनक थी. बाघों और तेंदुओं के वेश में सजे सैकड़ों कलाकारों ने सालाना पुलिकली त्योहार मनाया. ओणम खत्म होने पर पारंपरिक 'बाघ नृत्य' होता है. कलाकारों ने बाघ की वेशभूषा में ढोल की थाप पर नृत्य किया. रंगारंग नजारे को देखने के लिए विदेशी सैलानियों समेत भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिकली जुलूस में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और झांकियां निकाली गईं। इससे उत्सव की रौनक और बढ़ गई. ओणम का त्योहार 10 दिन चलता है. ये केरल के सांस्कृतिक गौरव का त्योहार है. पुलिकली इसके समापन का मुख्य आकर्षण है. 

