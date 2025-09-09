केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से मशहूर त्रिशूर की सड़कों पर सोमवार को रौनक थी. बाघों और तेंदुओं के वेश में सजे सैकड़ों कलाकारों ने सालाना पुलिकली त्योहार मनाया. ओणम खत्म होने पर पारंपरिक 'बाघ नृत्य' होता है. कलाकारों ने बाघ की वेशभूषा में ढोल की थाप पर नृत्य किया. रंगारंग नजारे को देखने के लिए विदेशी सैलानियों समेत भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिकली जुलूस में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और झांकियां निकाली गईं। इससे उत्सव की रौनक और बढ़ गई. ओणम का त्योहार 10 दिन चलता है. ये केरल के सांस्कृतिक गौरव का त्योहार है. पुलिकली इसके समापन का मुख्य आकर्षण है.