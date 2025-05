Updated : May 12, 2025 at 8:23 PM IST

Published : May 12, 2025 at 8:00 PM IST

By ETV Bharat Delhi Team

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद उनका पहला संबोधन है. प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के दो दिन बाद हो रहा है. करीब चार दिन तक भारत-पाक सीमा पर तनाव के बाद के बीच सीजफायर हुआ. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, रक्षा मंत्रालय और सरकार के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपने फोकस में दृढ़ रहे. जिसने भारत को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिलाया. भारत की सैन्य कार्रवाइयों ने केवल आतंकवादी संगठनों या पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्षित किया, बार-बार उकसावे के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों पर किसी भी हमले से परहेज किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद उनका पहला संबोधन है. प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के दो दिन बाद हो रहा है. करीब चार दिन तक भारत-पाक सीमा पर तनाव के बाद के बीच सीजफायर हुआ. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, रक्षा मंत्रालय और सरकार के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपने फोकस में दृढ़ रहे. जिसने भारत को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिलाया. भारत की सैन्य कार्रवाइयों ने केवल आतंकवादी संगठनों या पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्षित किया, बार-बार उकसावे के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों पर किसी भी हमले से परहेज किया.

