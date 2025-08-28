दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर चिंता जताई है। केजरीवाल ने इस आर्थिक कदम के भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस टैरिफ का असर न केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि आम जनता के लिए रोजमर्रा की ज़रूरतों और रोजगार के अवसरों पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है।

