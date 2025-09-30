उत्तराखंड पेपर लीक: CBI जांच पर सियासत, क्रेडिट लेने की मची होड़ - UK PAPER LEAK

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 9:03 PM IST

उत्तराखंड में पेपर कांड की CBI जांच के ऐलान के बाद क्रेडिट लेने की सियासत तेज हो गई है. त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाया. वहीं पूर्व सीएम रावत मुख्यमंत्री को जांच के लिए धन्यवाद देते वक्त श्रेय लेना नहीं भुले. इनके समर्थकों ने शहर में CBI जांच के लिए सीएम रावत को क्रेडिट देते हुए पोस्टर तक लगाए. कांग्रेस ने इसको लेकर रावत को घेरा और बीजेपी को निशाना साधा. कांग्रेस प्रवक्ताओं ने विवादित बयानों के लिए बीजेपी नेताओं से माफी की मांग की.देहरादून से हरिद्वार और चमोली से हल्द्वानी तक UKSSSC पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन हुए आखिरकार सीएम धामी ने छात्रों की मांग मानी ...और इसकी जांच सीबीआई से करने की घोषणा की. लेकिन अब CBI जांच पर सियासत शुरू हो चुकी है.

