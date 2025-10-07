पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में सियासी जंग, पीएम ने की BJP नेताओं पर हमले की निंदा - ATTACK ON BJP LEADERS

Published : October 7, 2025 at 9:13 PM IST

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव तेज हो गया है. बीजेपी नेताओं पर हमले की निंदा करते हुए सोशल मीडिया साइट X पर पीएम मोदी ने लिखा कि "पश्चिम बंगाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं, जिनमें सीटिंग MP और MLA भी शामिल हैं, पर हुआ हमला डराने वाला है. यह TMC की असंवेदनशीलता और राज्य में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को दिखाता है." प्रधानमंत्री मोदी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है. उन्होंने X पर लिखा कि 'देश के प्रधानमंत्री ने उचित जांच का इंतजार किए बगैर प्राकृतिक आपदा का जिस तरह से राजनीतिकरण किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद चिंताजनक है. खासकर तब जब उत्तर बंगाल भीषण फ्लड और लैंडस्लाइड के बाद के हालत से जूझ रहा है.

बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू, विधायक शंकर घोष और दूसरे नेताओं पर हमला उस वक्त हुआ जब वो जब वो जलपाईगुड़ी के बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच राहत सामग्री बांटने गए थे. सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सड़क जामकर नारेबाजी करते हुए उन पर हमला कर दिया. पत्थरबाजी में मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के लिए उन्हें सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हमले के बाद बंगाल से दिल्ली तक में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. एक तरफ जहां कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में भी नारेबाजी हुई. 

