प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. पहले दिन पटना में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद रोड शो किया. पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक प्रधानमंत्री का 5 किलोमीटर से अधिक दूरी का रोड शो हुआ है. इनकम टैक्स चौराहा सहित आधा दर्जन स्थानों पर मंच बनाया गया है. जहां राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका लगाई गई है. वहीं, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. सुबह से ही डॉग स्क्वायड और बम स्क्वॉड की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है. प्रधानमंत्री का काफिला जहां से गुजरेगा, वहां चप्पे-चप्पे की जांच पड़ताल की जा रही है.

