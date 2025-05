Updated : May 12, 2025 at 8:25 PM IST

Published : May 12, 2025 at 8:00 PM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

PM Modi Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बाद संबोधित कर रहे हैं. पीएम ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं बल्कि न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है.7 मई को दुनिया ने प्रतिज्ञा का परिणाम देखा.सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल की. जो आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था. पीएम मोदी ने कहा आतंकियों के सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं हुआ, बल्कि आतंकियों के हौसले टूट गए.100 से ज्यादा आतंकी मारे गए.तीन दशक से पाकिस्तान में घूम रहे आंतकी.आंतकी के ठिकानों पर हमले से घोर निराशा में घिर गया था पाकिस्तानबौखलाहट में पाकिस्तान में भारत पर किया हमला.पाकिस्तान खुद हुआ बेनकाब.भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए.भारत के ड्रोन और मिसाइल ने सटीकता से दिया जवाब.बता दें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद देश भर में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को लेकर आक्रोश था. सभी ने रैली निकालकर इस आतंकी घटना का विरोध जताया था और पीएम मोदी से सख्त एक्शन की मांग की थी. वहीं 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तना और पीओके में 9 आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया था, दोनों देशों के बीच भीषण तनाव का माहौल रहा. पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमले की कई कोशिश की, जिसे भारत ने जवाब देते हुए नेस्तानाबूत कर दिया. वहीं भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया. लगातार चल रहे तनाव के बीच 10 मई को सीजफायर हुआ. हालांकि सीजफायर के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया था, लेकिन वर्तमान में दोनों देशों के बीच चल रहे अघोषित युद्ध समाप्त हो गया. वहीं इस सारी कार्रवाई के बाद सोमवार को पीएम मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं.

