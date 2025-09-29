नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया. इस अवसर पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी आदि भी उपस्थित रहे. 9 जून, 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय का भूमि पूजन किया था. वर्ष छह अप्रैल 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो दिल्ली में भाजपा का पहला कार्यालय अजमेरी गेट क्षेत्र में खुला था. नए कार्यालय के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की सुविधा है. ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन रूम और कैंटीन के लिए जगह है. वहीं पहली मंजिल पर 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तैयार किया गया है.