Updated : April 14, 2025 at 11:18 AM IST

Published : April 14, 2025 at 10:10 AM IST

By ETV Bharat Haryana Team

हिसार: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी का सीएम नायब सैनी सहित सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. पीएम मोदी ने हिसार एयरपोर्ट का उद्धाटन कर अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाए. 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है. हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी. भिवानी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है. पीएम की सभा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. यहां सुरक्षा के खास इंतजाम हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. पीएम मोदी लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं.

Last Updated : April 14, 2025 at 11:18 AM IST